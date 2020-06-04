Грузия и Германия обсудили возобновление авиасообщения

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и парламентский госсекретарь Министерства экономики и энергетики Германии Томас Барайс провели онлайн встречу, в рамках которой затронули возможность восстановления авиасообщения и сотрудничество в сфере туризма.

Комментируя итоги встречи, Турнава отметила, что Германия является традиционным партнером Грузии во многих важных вопросах, включая экономическое развитие.

"Мы надеемся, что немецкие туристы будут в числе первых международных путешественников, посетивших Грузию. Мы проинформировали немецкую сторону о ситуации в Грузии и сказали, что готовы принять первых международных гостей с 1 июля", - цитирует ее "Sputnik Грузия".

Напомним, Грузия из-за пандемии коронавируса Covid-19 полностью прекратила воздушное сообщение со всеми странами с 21 марта. Благодаря успешной борьбе с пандемией, власти страны приняли решение с 15 июня начать туристический сезон внутри страны, а с 1 июля открыть свои границы для иностранных туристов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 6,5 млн, из них более 36 тыс человек скончались. В Грузии выявлен 801 случай заражения Covid-19.

