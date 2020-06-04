Жителей Северной Осетии предупредили о ливнях с грозами и градом

В Северной Осетии продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Сегодня и завтра в республике снова ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, ветер усилится до 23-28 метров в секунду.

В МЧС подчеркнули, что местами в реках повысится уровень воды, а в горах могут сойти сели.

В ведомстве также напомнили жителям, что в это время не следует выходить из дома без крайней необходимости, передает "Регион Online".