Жителей Северной Осетии предупредили о ливнях с грозами и градом
В Северной Осетии продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщили в МЧС по региону.
Сегодня и завтра в республике снова ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, ветер усилится до 23-28 метров в секунду.
В МЧС подчеркнули, что местами в реках повысится уровень воды, а в горах могут сойти сели.
В ведомстве также напомнили жителям, что в это время не следует выходить из дома без крайней необходимости, передает "Регион Online".
Вестник Кавказа
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