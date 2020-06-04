В ЦИК рассказали, сколько продлится электронное голосование по поправкам в Конституцию

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила на заседании ЦИК, что дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию будет проходить в течение шести дней, предшествующих основному дню голосования .

Возможность проголосовать в течение шести дней предусматривается в принятом ЦИК порядке подготовки и проведения электронного голосования.

По словам Памфиловой, это сделано для того, чтобы Центризбирком мог потом все проверить, чтобы не было потом никакого двойного голосования. "Чтобы те участники голосования, которые записались и хотели бы проголосовать дистанционно, но по каким-то причинам передумали, чтобы у них была возможность прийти 1 июля на свой участок проголосовать. А чтобы им дали такую возможность, у наших коллег должно быть понимание, что они пришли голосовать первый раз", - приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.