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Массовое ДТП закрыло две полосы МКАД

Массовое ДТП закрыло две полосы МКАД

Автоавария с участием пяти автомобилей произошла на внешней стороне МКАД на севере Москвы. В результате ДТП было перекрыто движение транспорта по двум полосам из пяти. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

"На 77-ом километре МКАД на внешней стороне ДТП с участием пяти легковых машин, информация о пострадавших уточняется", - цитирует собеседника РИА Новости.

Уточняется, что движение транспорта на месте происшествия перекрыто по двум полосам. Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.

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Вестник Кавказа

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