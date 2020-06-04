Сочи возвращается к жизни после коронавируса

Начиная с 6 июня, как и в регионе в целом, в Сочи вернутся к работе летние кафе с отдельным входом. Также отдохнуть горожане и гости курорта смогут на террасах и верандах ресторанов.

В то же время продолжат действовать требования социального дистанцирования и масочного режима.

С понедельника, 8 июня, в городе возобновят деятельность тренажерные залы площадью до 300 кв м. Загрузка объекта при это может составлять не более четверти площади. Любителей спорта ждут и на уличных стадионах.

В то же время на территории курорта по-прежнему действует масочный режим, а жители других регионов страны, прибывающие в Сочи, по-прежнему обязаны проходить двухнедельную изоляцию в обсерваторе в Адлерском районе. Это правило не касается лишь туристов, приезжающих в санатории по путевке, пояснили в мэрии города.