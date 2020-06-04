В США растет дефицит торгового баланса на фоне пандемии

Дефицит торгового баланса США в апреле вырос на 16,7% до $49,4 миллиарда, следует из данных министерства торговли США.

Министерство торговли страны также сообщило в четверг, что из-за пандемии COVID-19 объем экспорта страны упал к 10-летнему минимуму.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырастет до $49 миллиардов.

Экспорт из США в апреле снизился на 20,5% по сравнению с мартом - до $151,3 миллиарда, минимума с апреля 2010 года. Объем американского импорта в апреле упал на 13% по сравнению с мартом, до минимума с июля 2010 года.

Падение экспорта и импорта частично связано с последствиями пандемии COVID-19, поскольку многие компании остановили операции или функционировали в ограниченном режиме.

ВВП США в I квартале сократился на 5% в годовом исчислении, что стало самым значительным падением начиная с IV квартала 2008 года.