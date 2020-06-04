"Дом княжны Мери" воссоздадут в Кисловодске

Дом Реброва, построенный в Кисловодске в начале XIX века и снесенный в 2000-х годах, хотят воссоздать власти Ставрополья. Об этом рассказали в краевом управлении по информационной политике.

"Восстановление памятника культурного наследия "Дом Реброва" значится в перечне мероприятий по комплексному развитию Кисловодска. В этом году запланировано проведение комплексных инженерных изысканий", - цитирует сообщение ТАСС.

Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры по ЮФО начнет работы по окончании ограничений, связанных с коронавирусом.

Дом в стиле классицизма, располагавшийся недалеко от нарзанного источника, был возведен помещиком Алексеем Ребровым в 1823 году, он оказался первым каменным сооружением в Кисловодске. В разное время здесь останавливали поэты Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, а также император Александр II. Кроме того, княжна Мери из романа "Герой нашего времени" по описанию проживала именно в этом доме. Здание снесли в 2000-х годах.