В Адыгее действуют телефонные мошенники

За сутки телефонные мошенники заработали более 200 тыс рублей, обманом заполучив деньги трех жительниц Майкопа. Мошенники звонят с нескольких номеров, схожих с корпоративными и начинающимися на 8-495… и, представившись представителями банков, просят жертв сообщить им конфиденциальную информацию.

В пресс-службе МВД по Адыгее рассказали, что в полицию обратилась 53-летняя женщина, лишившаяся 180 тыс рублей. Вероятно те же мошенники лишили 50-летнюю местную жительницу 13 тыс рублей. Еще одна жительница Майкопа из-за доверчивости обогатила лжесотрудников банка на 15 тыс рублей, пишут "Кубанские новости".

Ранее сообщалось, что в Майкопе телефонные мошенники украли у женщины более 500 тыс рублей.

Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению этих преступлений.