Сухогруз с автозапчастями сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале

Сухогруз, направлявшийся из морского порта Оля в порт туркменистанский порт Туркменбаши, оказался на мели, об этом рассказали в ГУ МЧС по Астраханской области.

"В 16:35 (15:35 мск) поступило сообщение о том, что на 126-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз "Сенатор", следовавший по маршруту: морской порт Оля - порт Туркменбаши", - цитирует заявление управления "Интерфакс-Юг".

Известно, что оказавшееся на мели судно приписано к порту Астрахань, в составе его экипажа 14 человек, запас провизии рассчитан на 14 суток. Сухогруз везет автозапчасти и комплектующие.

Уточняется, что судовой ход не нарушен, на место событий направился буксир.