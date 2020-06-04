В "ЛУКОЙЛе" ожидают цену нефти выше $50 в ближайшие полтора-два года

Первый вице-президент "ЛУКОЙЛа" Александр Матыцын заявил, что компания ожидает, что в ближайшие полтора-два года цена нефти превысит $50 за баррель.

"Наши ожидания по восстановлению цен на нефть находятся ближе к нижней границе диапазона аналитических прогнозов", - приводит его слова ТАСС.

Это "в первую очередь связано с традиционно консервативным подходом к планированию", отметил Матыцын.

В компании не видят причин для изменения своего стратегического ценового ориентира, который составляет $50 за баррель, указал он. "Ожидаем, что цена превысит этот уровень на горизонте полутора-двух лет", - заключил первый вице-президент "ЛУКОЙЛа".