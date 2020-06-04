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Решение об открытии сухопутных границ Испании 22 июня пока не принято

Решение об открытии сухопутных границ Испании 22 июня пока не принято

Власти Испании все еще изучают вопрос открытия сухопутных границ страны 22 июня, сообщил источник в правительстве Испании, отметив, что это будет обсуждаться с Францией и Португалией.

В министерстве Туризма Испании также отметили, что пограничный контроль может быть продлен после 21 июня, а международный туризм возобновится с 1 июля, передает Reuters.

Ранее в четверг министр туризма Испании Рейес Марото сообщил, что все ограничения на пересечение границы с Францией и Португалией будут отменены с 22 июня.

После этого заявления министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантуш Силва заявил, что он "удивлен" односторонним объявлением об открытии сухопутной границы Испанией.

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