Решение об открытии сухопутных границ Испании 22 июня пока не принято

Власти Испании все еще изучают вопрос открытия сухопутных границ страны 22 июня, сообщил источник в правительстве Испании, отметив, что это будет обсуждаться с Францией и Португалией.

В министерстве Туризма Испании также отметили, что пограничный контроль может быть продлен после 21 июня, а международный туризм возобновится с 1 июля, передает Reuters.

Ранее в четверг министр туризма Испании Рейес Марото сообщил, что все ограничения на пересечение границы с Францией и Португалией будут отменены с 22 июня.

После этого заявления министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантуш Силва заявил, что он "удивлен" односторонним объявлением об открытии сухопутной границы Испанией.