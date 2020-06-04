Нетаньяху официально передали приглашение на парад Победы в Москве

Российское посольство в Тель-Авиве передало израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху официальное приглашение на парад Победы, который состоится в Москве 24 июня. Такое сообщение распространила пресс-служба дипмиссии.

"Посольство нотой передало израильской стороне подтверждение приглашения Б.Нетаньяху на мероприятия по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня с.г.", - цитирует его РИА Новости.

Дипломаты добавили, что теперь ожидают официального ответа от израильских партнеров.