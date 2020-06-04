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Мясников: витамины из аптеки работают не так, как натуральные

Мясников: витамины из аптеки работают не так, как натуральные

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал летом отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам, а не витаминным комплексам.

"Химически созданные витамины по какой-то причине работают не так, как естественные", - заявил он в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Необходимые для здоровья витамины и микроэлементы можно получить из сезонных фруктов, овощей, а также мяса птицы и говядины.

Чтобы укрепить здоровье следует также больше двигаться и бывать на солнце.

 

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Вестник Кавказа

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