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ЦБ РФ может возобновить инспекционные проверки банков в июле

ЦБ РФ может возобновить инспекционные проверки банков в июле

Банк России обсуждает вопрос возобновления инспекционных проверок банков в июле. Об этом заявил руководитель службы текущего банковского надзора ЦБ РФ Богдан Шабля в ходе веб-конференции, организованной Ассоциацией российских банков.

Из-за пандемии коронавируса все инспекционные проверки кредитных организаций были приостановлены, напомнил он. "Сейчас в Банке России обсуждается вопрос с учетом некоторого смягчения эпидемиологической обстановки о возобновлении", - цитирует руководителя службы текущего банковского надзора Центробанка "Интерфакс".

Проверки отдельных банков могут начаться уже в июне, если этого потребует ситуация в кредитной организации, не исключил он. Однако "приоритет будет отдаваться соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, чтобы не ставить под угрозу жизнь и здоровье сотрудников кредитных организаций и нашего инспекционного блока", - заключил Шабля.

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Вестник Кавказа

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