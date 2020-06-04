За сутки в Азербайджане коронавирус нашли у 262 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана сообщил, что за прошедшие сутки в республике выявили 262 новых случая коронавируса.

Всего инфицированы на 4 июня 6 522 человека. Выздоровели 3 737, из них за сутки - 72. Умерли от коронавируса 78 человек, за сутки - двое, пишет Sputnik Азербайджан.

На лечении в больницах Азербайджана остаются 2 707 человек, из них в критическом состоянии 64, в средней тяжести - 64.

С конца февраля было проведено 322 574 теста на коронавирус.