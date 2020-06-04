В Москве вводится новый цифровой пропуск

Жителям Москвы для посещения МФЦ понадобится разовый пропуск, такой указ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

В нем говорится, что для перемещения по столице с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и прочих услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг необходимо оформить цифровой пропуск на один календарный день.

При этом количество пропусков, которые можно получить в течение календарной недели, не ограничивается, передает РИА Новости.