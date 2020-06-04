Гутерриш: доступ к вакцине от коронавируса должен быть у всех жителей Земли

Вакцину от коронавируса должны получить все жители Земли, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, пандемия COVID-19 представляет собой величайший кризис поколения в сфере здравоохранения.

"Вакцины самой по себе недостаточно. Нам нужна сплоченность во всем мире, чтобы обеспечить доступ к вакцине каждому человеку", - приводит слова генсека РИА Новости.

Гутерриш призвал все страны соблюдать три обязательства: вакцинировать детей от прочих заболеваний даже при COVID-19, применять сети доставки вакцин для оказания иных медицинских услуг и обеспечить вакциной от коронавируса все население мира.