На Украине собирают подписи за отставку правительства

Депутаты Верховной рады организовали сбор подписей, который может привести в к отставке всего состава кабинета министров Украины.

"После многодневных публичных требований председатель Рады дал "Европейской солидарности" подписные листы для сбора подписей за недоверие правительству. Ждем подписей всех сознательных депутатов за отставку непрофессионального кабмина, который даже программу не смог подготовить", - сообщила в Facebook член фракции "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко Ирина Геращенко.

Необходимый минимум -150 подписей депутатов. Тогда этот вопрос может быть вынесен на голосование. Чтобы отправить кабмин в отставку нужно собрать минимум 226 голосов, пишет ТАСС.

Правительство Уркаины во главе с Денисом Шмыгалем было сформировано 4 марта 2020 года.