Психолог: временное одиночество полезно, как и здоровый сон

Семейный психолог Марина Богомолова напомнила о том, что одиночество иногда бывает необходимо каждому.

Личное пространство может нарушаться по-разному: физически ( в среднем наше пространство около 20 см от тела), информационно (переизбыток информации утомляет и приводит к стрессу) и эмоционально (актуально на самоизоляции).

Для психологического состояния человека, даже самого общительного, бывает полезно одиночество, пояснила Богомолова, пишут "Аргументы и факты".

Временное одиночество сравнимо со здоровым сном. Это время чтобы восстановиться и отдохнуть от окружающего мира. Психолог подчеркнула, что важно, чтобы каждый член семьи уважал личное пространство своих домочадцев.

Мужчинам одиночество особенно полезно - в покое они могут восстановить ритм сердечных сокращений и кровяное давление, сообщил профессор Алан Уайт из Университета Лидса. Он подчеркнул, что мужчины статистически чаще страдают от сердечных заболеваний.