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Мальту призвали разрешить высадку более 400 мигрантов

Мальту призвали разрешить высадку более 400 мигрантов

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала Мальту разрешить высадку более 400 мигрантов, находящихся на борту четырех судов в непосредственной близости от территориальных вод острова.

"Положение более 400 человек, находящихся на частных судах недалеко от территориальных вод Мальты, является неустойчивым и требует незамедлительных действий", - заявила Миятович.

"Несмотря на любые проблемы, по-прежнему крайне важно, чтобы никакие действия государств-членов Совета Европы ни прямо, ни косвенно не привели к возвращению мигрантов в места, где они сталкиваются с серьезными нарушениями прав человека", - цитирует ее Reuters.

Некоторые из мигрантов находились в море более месяца после того, как их подобрали к северу от Ливии. Правительство Мальты настаивает на том, что не может позволить им высадиться, потому что все порты республики были закрыты с начала пандемии коронавируса нового типа.

Ранее власти Мальты обвинили в том, что они нанимают частные суда, чтобы перехватывать лодки мигрантов в море и возвращают их обратно в Ливию.

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