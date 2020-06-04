Мальту призвали разрешить высадку более 400 мигрантов

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала Мальту разрешить высадку более 400 мигрантов, находящихся на борту четырех судов в непосредственной близости от территориальных вод острова.



"Положение более 400 человек, находящихся на частных судах недалеко от территориальных вод Мальты, является неустойчивым и требует незамедлительных действий", - заявила Миятович.



"Несмотря на любые проблемы, по-прежнему крайне важно, чтобы никакие действия государств-членов Совета Европы ни прямо, ни косвенно не привели к возвращению мигрантов в места, где они сталкиваются с серьезными нарушениями прав человека", - цитирует ее Reuters.

Некоторые из мигрантов находились в море более месяца после того, как их подобрали к северу от Ливии. Правительство Мальты настаивает на том, что не может позволить им высадиться, потому что все порты республики были закрыты с начала пандемии коронавируса нового типа.

Ранее власти Мальты обвинили в том, что они нанимают частные суда, чтобы перехватывать лодки мигрантов в море и возвращают их обратно в Ливию.