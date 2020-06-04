"Росгонки": Сочи готов принять два этапа "Формулы-1"

Организаторы российского этапа "Формулы-1" рассматривают несколько вариантов Гран-при России в Сочи, включая сдвоенный уикенд. Об этом рассказали в пресс-службе "Росгонок".

"Инфраструктура Сочи и опыт компании-промоутера позволяют рассматривать возможность проведения сдвоенного уикенда "Формулы-1", - цитирует представителя организации "Интерфакс".

По ее словам, вопрос о формате гонки будет решаться на основе тщательного анализа ситуации, консультаций с экспертами и решений российского правительства.

Источник добавила, что сейчас в "Росгонках" работают над несколькими вариантами организации Гран-при России.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что руководство "Формулы-1" может принять решение о проведении в нынешнем году в Сочи двух этапов, так как российский город является идеальным местом с точки зрения инфраструктуры: отели расположены в шаговой доступности от "Сочи Автодрома", благодаря чему можно будет легко соблюдать требуемые санитарные нормы.