"Нур Отан" объявила даты проведения праймериз

Праймериз в партии "Нур Отан" начнутся 17 августа. Об этом заявил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

"Лидер партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев подписал постановление о проведении с 17 августа по 3 октября текущего года внутрипартийного отбора - праймериз", - приводит его слова Спутник - Казахстан.

Праймериз Байбек назвал одним из современных механизмов внутрипартийной демократии.

Главная цель этой процедуры - выявить "на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в мажилис и маслихаты всех уровней", отметил он, добавив, что правила проведения праймериз будут опубликованы завтра.

Зампред партии также сообщил, что параллельно с традиционным форматом планируется проведение онлайн-голосования.