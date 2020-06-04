Васильев рассказал, что стабилизировало ситуацию с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с коронавирусом в Дагестане стабилизировалась благодаря федеральной помощи и осознанию опасности жителями республики, сообщил глава региона Владимир Васильев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Когда совпал факт понимания большинством общества, что это опасно, плюс та работа, которая проводилась, она и привела к тому, что ситуация стала меняться кардинально. Мы видим эффективность, мы видим процент роста выздоровлений, освобождения коек, которые отведены для больных коронавирусом", - подчеркнул он.

Глава Дагестана признал, что во время всплеска госпитализаций амбулаторное звено и фельдшерские пункты не успевали принимать каждого, сложилась "запредельная" нагрузка на здравоохранение.

Более того, по словам Васильева, жители Дагестана не сразу осознали степень опасности, только когда стало очевидно, заболевают целые семьи, это начало накладываться на официальную информацию. Тогда население убедилось, что надо изолироваться и использовать средства индивидуальной защиты.

Политик добавил, что понять всю серьезность ситуации жителям республики помогли работы по санобработке общественных пространств, особенно наглядными оказались специалисты в противочумных костюмах на улицах.

Руководитель региона уточнил, что в ближайшее время будет обсуждаться вопрос о том, что можно сделать "в плане ослабления режима самоизоляции".

По данным оперативного штаба, за сутки в Дагестане впервые с 17 мая не зарегистрировано ни одного умершего с подтвержденным диагнозом "коронавирус".