Погода останется опасной в Москве до середины субботы

В столичном регионе действуют и "желтый", и "оранжевый" уровни погодной опасности.

"Оранжевый" уровень объявлен в Москве и Московской области из-за сильного дождя до полудня субботы, 6 июня 2020 года.

"Погода опасна. В Москве дождь, местами сильный. Период предупреждения - до 12:00 6 июня. В Подмосковье период предупреждения объявлен с 12:00 5 июня до 12:00 6 июня", - сообщает Гидрометцентр России.

"Желтый" уровень опасности объявлен из-за ветра с порывами до 17 м/с. В столице ветрено будет до 00:00 6 июня, а в Подмосковье - до 22:00 5 июня.