Автолюбитель погиб под колесами собственного автомобиля в Алматы
Авария со смертельным исходом произошла в Алматы на территории жилого комплекса. Об этом пишут казахстанские СМИ.
Как рассказали очевидцы и охрана, мужчина заехал на территорию ЖК и вышел из автомобиля Mercedes, однако, по всей видимости, не поставил машину на "ручник", и та покатилась назад.
Водитель подбежал к автомобилю и попытался его остановить, но не смог и упал, после чего авто протащило его по земле. В результате мужчина ударился головой о металлический столб.
Охранники ЖК сразу же вытащили пострадавшего из-под машины и вызвали "скорую". Пострадавшего 1997 года рождения госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, от полученных травм он умер в больнице, пишет Sputnik Казахстан.
Устанавливаются все детали трагедии.
Вестник Кавказа
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