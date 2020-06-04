Автолюбитель погиб под колесами собственного автомобиля в Алматы

Авария со смертельным исходом произошла в Алматы на территории жилого комплекса. Об этом пишут казахстанские СМИ.

Как рассказали очевидцы и охрана, мужчина заехал на территорию ЖК и вышел из автомобиля Mercedes, однако, по всей видимости, не поставил машину на "ручник", и та покатилась назад.

Водитель подбежал к автомобилю и попытался его остановить, но не смог и упал, после чего авто протащило его по земле. В результате мужчина ударился головой о металлический столб.

Охранники ЖК сразу же вытащили пострадавшего из-под машины и вызвали "скорую". Пострадавшего 1997 года рождения госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, от полученных травм он умер в больнице, пишет Sputnik Казахстан.

Устанавливаются все детали трагедии.