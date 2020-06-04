Вывозной авиарейс вернет россиян с Кипра на родину 5 июня

На 5 июня назначен вывозной рейс Ларнака - Москва.

«Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса №CYP486 Ларнака - Москва запланирован на 5 июня 2020 года в 9:40 (местное время)», - сообщается в Telegram-канале, созданном министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ для возвращения россиян на родину.

Перелет возможен для всех граждан России, отметили в ведомстве.