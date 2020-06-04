Порошенко принудительно доставят на допрос 10 июня
Государственное бюро расследований (ГБР) на Украине получило от Печерского районного суда Киева разрешение принудительно доставить экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос 10 июня.
"Осуществить привод Порошенко Петра Алексеевича в статусе свидетеля", - решил суд. Это решение обжалованию не подлежит, пишет ТАСС.
Порошенко неоднократно не являлся на допросы, поэтому накануне ГБР обратилось в суд.
Адвокаты Порошенко сообщили, что он не явится, так как был извещен о вызове на допрос непредусмотренным законом способом.
Порошенко подозревается в госизмене.
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться