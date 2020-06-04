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Порошенко принудительно доставят на допрос 10 июня

Порошенко принудительно доставят на допрос 10 июня

Государственное бюро расследований (ГБР) на Украине получило от Печерского районного суда Киева разрешение принудительно доставить экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос 10 июня.

"Осуществить привод Порошенко Петра Алексеевича в статусе свидетеля", - решил суд. Это решение обжалованию не подлежит, пишет ТАСС.

Порошенко неоднократно не являлся на допросы, поэтому накануне ГБР обратилось в суд.

Адвокаты Порошенко сообщили, что он не явится, так как был извещен о вызове на допрос непредусмотренным законом способом.

Порошенко подозревается в госизмене.

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