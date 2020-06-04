Неизвестные взломали офис партии "Лело" в Тбилиси

Офис оппозиционной партии "Лело" на улице Цотне Дадиани в Тбилиси взломали сегодня утром. Полиция уже осмотрела место преступления, сообщает телеканал "Мтавари архи".

Цель неизвестных, которые проникли в офис, пока не выяснена, однако в самой партии усматривают в инциденте политические мотивы.

"Мы пока не входили в офис и не знаем, что именно украдено", - заявил один из лидеров "Лело" Каха Кожоридзе. "Но вряд ли криминалы надеялись найти там золото и серебро", - приводит его слова Спутник - Грузия.

"Возможно, это связано с нашей политической деятельностью", - не исключил Кожоридзе.

Возбуждено уголовное дело. МВД Грузии пока не сообщило, есть ли подозреваемые или задержанные.