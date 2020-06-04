Около 40% пациентов с коронавирусом в Казахстане умерли от других болезней

Глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что 37 человек, зараженных коронавирусом, скончались от других заболеваний.

"Помимо 48 умерших (от COVID-19) у нас есть 37 человек, которые умерли от других заболеваний, но у них есть сопутствующее заболевание - заражение коронавирусной инфекцией", - рассказал он на брифинге, пишет РИА Новости.

Министр пояснил, что пациенты умирали от инфаркта миокарда или, например, от острой травмы. Коронавирус у них был сопутствующим заболеванием.

От коронавируса в Казахстане умирает 0,4% от общего числа зараженных пациентов.