Шесть областей Казахстана предупредили о резком похолодании

В шести регионах Казахстана прогнозируются заморозки. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской и Карагандинской областях объявлено штормовое предупреждение, температура воздуха ночью 5 июня опустится до 1-3 градусов, сообщили в Казгидромете.

В Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, а также в Петропавловске ночью 5 июня ожидаются заморозки.

В Карагандинской области завтра возможен ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью местами прогнозируют грозу и град.

Резко похолодает в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, где ночью 6-7 июня температура воздуха опустится до 1-3 градусов, пишет Спутник - Казахстан.

В Восточно-Казахстанской области завтра ожидаются гроза, град, шквал. В Усть-Каменогорске 5 июня также возможны гроза, град, сильный северо-западный и северный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.