Более 40 тыс человек остаются без света в Чечне

Порядка 42 тыс жителей Чечни остаются без света из-за отключения ЛЭП, говорится в материалах Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения остаются бытовые потребители 8 населенных пунктов (около 42 тыс человек). Мощность отключенных потребителей – 10 МВт", - цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне в 18.05 мск отключился транзит воздушной ЛЭП 110 кВ Плиево – Самашки – ГРП-110 с неуспешным автоматическим повторным включением, в результате чего электричества лишились почти 190 тыс человек.