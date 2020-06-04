Более 40 тыс человек остаются без света в Чечне
Порядка 42 тыс жителей Чечни остаются без света из-за отключения ЛЭП, говорится в материалах Минэнерго РФ.
"Без электроснабжения остаются бытовые потребители 8 населенных пунктов (около 42 тыс человек). Мощность отключенных потребителей – 10 МВт", - цитирует сообщение РИА Новости.
Накануне в 18.05 мск отключился транзит воздушной ЛЭП 110 кВ Плиево – Самашки – ГРП-110 с неуспешным автоматическим повторным включением, в результате чего электричества лишились почти 190 тыс человек.
Вестник Кавказа
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