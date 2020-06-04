Аэропорт Сочи стал лучшим в Европе в 2020 году

По итогам первого квартала 2020 года лучшим в Европе по качеству обслуживания пассажиров признан международный аэропорт Сочи.

"Международный аэропорт Сочи по итогам первого квартала 2020 года признан лучшим аэропортом Европы с пассажиропотоком от 5 до 15 миллионов человек. По результатам исследования ASQ, аэропорт Сочи опередил 38 конкурентов в своей категории", - говорится в сообщении аэропорта, пишет РИА Новости.

Для составления рейтинга проводятся опросы пассажиров, аэропорты оцениваются по 34 критериям, среди которых: качество обслуживания на регистрации и досмотре, состояние уборных комнат, камер хранения, ресторанное обслуживание.

"Даже в непростых условиях борьбы с пандемией, нам удается максимально обеспечивать комфорт и безопасность пассажиров. …Мы намерены и дальше повышать комфорт и качество обслуживания пассажиров, а также развивать инновационные технологии", - заявил управляющий директор аэропорта Сергей Филиппов.

Уже пять лет подряд сочинский аэропорт лидирует в рейтинге ASQ ACI по качеству обслуживания пассажиров в своей категории.