6 июня в России не останется жилья эконом-класса

Минстрой России решил отказаться от термина "жилье эконом-класса", вместо него будет использоваться определение "стандартное жилье".

В ведомстве утвердили условия отнесения жилых помещений к стандартному жилью. В эту категорию попадают квартиры общей площадью не более 100 кв метров или индивидуальные жилые дома площадью до 150 кв м на земельном участке не более 1500 кв м, а также блоки площадью до 130 кв м в составе жилого дома блокированной застройки, пишет "Интерфакс".

Такое жилье может находиться в доме, которому присвоен класс энергетической эффективности B и выше, в многоквартирном доме с доступом для инвалидов.

Внутренняя отделка стандартного жилья также регламентирована, она включает металлическую входную дверь, межкомнатные двери, оконные блоки с подоконной доской, ровные и окрашенные либо оклеенные обоями стены, ровные полотки с потолочными конструкциями или натяжными системами. Пол должен быть выровнен и иметь напольное покрытие, в кухне должна быть мойка с тумбой, плита и вентиляционная решетка, в санузлах - гидроизоляция, сантехника, смесители, осветительные приборы, вентиляционные решетки и ревизионные люки.

Документ о «стандартном жилье» вступит в силу 6 июня.