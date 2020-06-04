ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Европе

Улучшение ситуации с коронавирусом в Европе надо использовать для подготовки ко второй волне, которая может произойти осенью. Об этом сообщил директор офиса ВОЗ в Европе Ханс Клюге.

"Мы говорим странам: если сейчас ситуация улучшается, это не время праздновать, а время готовиться, и мы должны сейчас готовиться к осени", - заявил он в ходе онлайн-дискуссии "Вакцина от COVID-19: всеобщее достояние или каждый сам за себя? Международное сотрудничество в эпоху пандемии", организованной клубом "Валдай".

По его словам, в большинстве европейских стран сейчас наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом.

При этом ВОЗ отмечает, что вторая волна, которая ожидается в сентябре, может совпасть с периодом распространения сезонного гриппа. В этом случае ситуацию может усугубить то, что в некоторых странах из-за COVID-19 прервалась регулярная иммунизация, передает РИА Новости.