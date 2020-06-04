Граждан Швеции призвали протестовать онлайн на время пандемии

Власти Швеции призвали граждан страны протестовать онлайн после того, как тысячи людей вышли на демонстрацию против расизма и насилия в США.

Тысячи демонстрантов с плакатами в течение нескольких часов митинговали на площади в центре Стокгольма в среду днем, чтобы поддержать протесты в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг заявил, что поддерживает демократическое право на протест, но напомнил о необходимости соблюдать правила, введенные Агентством здравоохранения.

"Я призываю каждого, кто хочет выступить против расизма, использовать вместо этого электронные СМИ. В противном случае многие рискуют заболеть и погибнуть", - цитирует министра Reuters.

В Швеции действует запрет на проведение публичных собраний более 50 человек. Число случаев заражения COVID-19 в стране достигло почти 41 тысячу, более 4,5 тысяч человек скончались.