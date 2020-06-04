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Граждан Швеции призвали протестовать онлайн на время пандемии

Граждан Швеции призвали протестовать онлайн на время пандемии

Власти Швеции призвали граждан страны протестовать онлайн после того, как тысячи людей вышли на демонстрацию против расизма и насилия в США.

Тысячи демонстрантов с плакатами в течение нескольких часов митинговали на площади в центре Стокгольма в среду днем, чтобы поддержать протесты в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.  

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг заявил, что поддерживает демократическое право на протест, но напомнил о необходимости соблюдать правила, введенные Агентством здравоохранения.

"Я призываю каждого, кто хочет выступить против расизма, использовать вместо этого электронные СМИ. В противном случае многие рискуют заболеть и погибнуть", - цитирует министра Reuters.

В Швеции действует запрет на проведение публичных собраний более 50 человек. Число случаев заражения COVID-19 в стране достигло почти 41 тысячу, более 4,5 тысяч человек скончались.

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