Лукашенко: Беларусь будет уходить от зависимости от рынка России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости диверсификации рынков.

"Проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки", - сказал он на совещании с новым составом правительства, передает ТАСС.

По его словам, нужно добиваться экономического роста преимущественно за счет экспорта и внешнего спроса, ведь "нет экспорта - нет валюты".

"Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос", - подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко отправил правительство в отставку 3 июня, а 4 начал собирать новое. Он уверено, что правительство это "экономический штаб и центр выработки важнейших решений". Оно должно найти способ достичь экономического роста с темпами выше среднемировых.