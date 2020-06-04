ЕС заложил 2,4 млрд евро на закупку вакцин от COVID-19

Евросоюз подготовил чрезвычайный фонд в размере 2,4 миллиарда евро ($2,7 млрд) для закупок вакцин от COVID-19, когда они станут доступны, сообщили чиновники в ЕС.



Выделение средств обсуждалось на встрече послов ЕС в среду после того, как Германия, Франция, Италия и Нидерланды заявили, что активизируют переговоры с фармацевтическими компаниями по обеспечению доступа к вакцинам, которые сейчас разрабатываются.



По словам чиновников, фонд ЕС будет использован для увеличения производства вакцин в Европе и для страхования ответственности фармацевтических компаний, передает Reuters.



В ЕС утверждают, что готовы пойти на высокие финансовые риски, поскольку опасаются, что у стран Евросоюза не будет быстрого доступа к вакцине против вируса, несмотря на то, что многие разрабатываемые вакцины вряд ли будут успешными.

В документе цитируются правительственные источники, в которых говорится, что представители Германии, Франции, Италии и Нидерландов вели переговоры с несколькими фармацевтическими фирмами, включая AstraZeneca, о государственных исследовательских фондах и гарантиях закупок.