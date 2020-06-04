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В Госдуме назвали шантажом возможные санкции США против "Северного потока-2"

В Госдуме назвали шантажом возможные санкции США против &quot;Северного потока-2&quot;

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что намерение США ввести новые санкции против "Северного потока-2" - попытка сорвать реализацию проекта путем экономического и политического шантажа.

По словам парламентария, Вашингтон давно активно сопротивляется развитию сотрудничества Европы с Россией, ставя под удар собственных партнеров и энергетическую безопасность Европы.

Железняк отметил, что США не могут честно конкурировать с Россией на рынке энергоносителей в Европе и демонстрирую готовность идти на откровенно незаконные действия, передает РИА Новости.

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