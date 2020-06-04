В выходные на Кубани откроют набережные, парки и стадионы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил ограничения, связанные с коронавирусом, до 21 июня. При этом часть ограничений будет снята 6 июня.

"Стабильная эпидситуация и отсутствие вспышек заболевания позволяют нам ввести очередной этап послаблений. Поэтому с 6 июня открываем набережные, прогулочные и пешеходные зоны в парках и скверах… Также с 6 июня открываем спортивные стадионы для тренировок с учетом соблюдения социальной дистанции и требований Роспотребнадзора", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Закрытыми остаются торговые и развлекательные центры, запрещено бронирование отелей, красные пропуска по-прежнему необходимы, сохраняется обязательный масочный режим и продолжают действовать ограничения на въезд в регион