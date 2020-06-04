Saudi Aramco планирует отложить объявление июльских цен на нефть

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco планирует отложить оглашение официальных цен на июльские поставки нефти, по крайней мере, до воскресенья в ожидании итогов встречи ОПЕК +, сообщили Reuters два информированных источника.

ОПЕК + все еще обсуждает дату созыва виртуального совещания министров, чтобы решить, следует ли продлить текущие сокращения добычи нефти. Как заявили источники в ОПЕК+ в четверг, встреча может быть созвана на этой неделе только при условии, что страны, которые не соблюдают квоты по сделке, улучшат соблюдение существующих договоренностей.



Saudi Aramco обычно выпускает свои OSP до 5-го числа каждого месяца, определяя вектор нефтяных цен в Иране, Кувейте и Ираке, а также влияют на цену более чем 12 миллионов баррелей нефти в сутки, которые идут на продажу в Азию.