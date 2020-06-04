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Saudi Aramco планирует отложить объявление июльских цен на нефть

Saudi Aramco планирует отложить объявление июльских цен на нефть

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco планирует отложить оглашение официальных цен на июльские поставки нефти, по крайней мере, до воскресенья в ожидании итогов встречи ОПЕК +, сообщили Reuters два информированных источника.

ОПЕК + все еще обсуждает дату созыва виртуального совещания министров, чтобы решить, следует ли продлить текущие сокращения добычи нефти. Как заявили источники в ОПЕК+ в четверг, встреча может быть созвана на этой неделе только при условии, что страны, которые не соблюдают квоты по сделке, улучшат соблюдение существующих  договоренностей.

Saudi Aramco обычно выпускает свои OSP до 5-го числа каждого месяца, определяя вектор нефтяных цен в Иране, Кувейте и Ираке, а также влияют на цену более чем 12 миллионов баррелей нефти в сутки, которые идут на продажу в Азию. 

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Вестник Кавказа

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