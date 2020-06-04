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Житель Еревана поднял нож на родного брата

Житель Еревана поднял нож на родного брата

Житель Еревана ударил ножом родного брата, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Сегодня примерно в 23:50 из медцентра "Армения" правоохранителям поступил сигнал о том, что к ним с колото-резаными ранениями доставлен 44-летний местный житель.

На месте преступления были найдены следы крови и нож, пишет Sputnik Армения.

Установлена личность подозреваемого, это брат пострадавшего, 1965 г.р., он уже задержан.

Открыто уголовное дело по статье 112 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью) УК Армении.

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Вестник Кавказа

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