Житель Еревана поднял нож на родного брата

Житель Еревана ударил ножом родного брата, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Сегодня примерно в 23:50 из медцентра "Армения" правоохранителям поступил сигнал о том, что к ним с колото-резаными ранениями доставлен 44-летний местный житель.

На месте преступления были найдены следы крови и нож, пишет Sputnik Армения.

Установлена личность подозреваемого, это брат пострадавшего, 1965 г.р., он уже задержан.

Открыто уголовное дело по статье 112 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью) УК Армении.