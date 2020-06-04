Глава Минэкономики Грузии рассказала о причинах укрепления лари

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что сбалансированная макроэкономическая политика, монетарные и денежно-кредитные рычаги помогли укрепить курс национальной валюты.

"Укрепление лари - это комплекс из нескольких факторов", - отметила она. Это "сбалансированная макроэкономическая политика, сбалансированные монетарные и денежно-кредитные рычаги, которые мы используем", перечислила министр. "И это нормально", - цитирует ее Спутник - Грузия.

Турнава указала, что замедление экономической активности тоже играет свою роль, однако это сбалансированный процесс, который в конечном итоге окажет положительное влияние.