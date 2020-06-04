Роспотребнадзор: эффективность вакцины от коронавируса предсказать нельзя

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что пока нельзя сказать, насколько будущая вакцина от коронавируса будет эффективна.

"Озвученные сроки (создания вакцины) - это чья-то надежда. А мне кажется, сегодня нам обнадеживаться пока рановато. Мы можем сказать, когда технически можно создать и исполнить вакцинный препарат, но мы не можем сказать заведомо, насколько эффективным для человека он будет ", - заявила Попова во время онлайн-дискуссии клуба "Валдай", пишет РИА Новости.

В России создается не один, а "целый спектр различных вакцинных препаратов, которые будут использоваться для разных групп".

Ранее Сергей Собянин сказал, что россиянам придется ходить в масках до тех пор, пока не будет создана вакцина.