Кто хочет "добить" "Наирит", зачем в Армении арестовали активы Микаела Минасяна, что подделывал директор коньячного завода Царукяна - Анализ армянских СМИ за 30 мая – 5 июня. Экономика

Некогда крупнейший армянский химзавод "Наирит", объявленный банкротом после приватизации фиктивной компанией в 2006 году, требует расходов на содержание. Но власти хотят получить деньги не восстановлением производства предприятия, а банальной распродажей его имущества, пишут армянские СМИ.

Кто хочет "добить" "Наирит"?

Опасные химикаты, расположенные на заводе "Наирит", остались без надзора подразделений МЧС, - рассказал руководитель пресс-службы МЧС Эдмон Заргарян, читаем на страницах интернет-издания Sputnik Армения. "На заводе, который не действует с апреля 2010 года, остались химические реактивы и вещества, которые требуют постоянного надзора, на случай утечки, пожара или другой опасности. Ранее соответствующие структуры, под управлением МЧС, осуществляли этот надзор на договорной основе. Когда завод объявили банкротом, за этот надзор платил управляющий по банкротству. "Теперь контракт не продлен, и наша организация на заводе больше не работает", - заявил Заргарян. Ранее управляющий по банкротству завода Карен Асатрян не раз отмечал, что платить и спасателям МЧС и сторожам на заводе скоро станет нечем. Чтобы покрыть расходы, он распродает непроизводственное имущество завода (старые машины, металлолом и так далее). Но когда-нибудь они закончатся.

В свою очередь бывший директор завода Карен Исраелян отмечал, что с состоянием завода не дают ознакомиться инвесторам, которые могли бы возобновить производство. Вместо этого на заводе под разными предлогами распродают имущество. "Теперь появился очень удобный повод заявить, что завод стал опасным, и поэтому там нужно все распродать и окончательно с ним покончить", - добавил Исраелян, напомнив, что ранее управляющий по банкротству уже заявлял, что завод не до конца рассчитался с сотрудниками. Им выплатили зарплаты, но не выплатили штрафы и пени за просрочку. Для этого нужно откуда-то найти средства. "Они хотят показать, что заботятся о людях. Но пусть тогда скажут, откуда они достанут эти деньги: они хотят распродать завод, и тогда на работу эти люди никогда не вернутся. Пусть будут до конца честными и скажут то, что на самом деле думают", - отметил Исраелян.

Кредиторы завода не высказывают совершенно никакой позиции по всем этим вопросам и оставляют полную свободу действий управляющему по банкротству, при том, что почти все кредиторы – это государственные организации (Комитет госдоходов (КГД) Армении, Ереванская ТЭЦ, министерство территориального управления), а сохранить завод нужно в интересах государства", - отмечает издание.

Власти арестовали активы Минасяна в Армении

Акции ряда армянских компаний, связанных с бывшим послом Армении в Ватикане, зятем второго президента страны Сержа Саргсяна Микаелом Минасяном, оказались под арестом, - сообщает сайт Общественного телевидения Армении. На родине зять бывшего президента обвиняется в превышении должностных полномочий, незаконном обогащении, отмывании денег и предоставлении ложных сведений в декларации о доходах. Суд ранее принял решение об аресте Минасяна, он объявлен в розыск.

Изданию стал известен список активов, на которые наложен арест в связи с уголовными делами. Так, с 7 мая наложен арест на акции "Дзорагет Гидро". В пользу этой компании еще в 2010-м были отчуждены акции "Дзора ГЭС", находящиеся на балансе Минобороны. В связи с этой сделкой сейчас возбуждено уголовное дело, фигурантом которого является Минасян.

Под арестом оказались акции компании "Офис класс", которой принадлежит гостиница "Опера суит" в центре Еревана. Издание отмечает, что компания так или иначе афиллирована с Минасяном. С 1 июня арестованы акции ООО "Велофирма", которая владеет гостиницей Doubletree by Hilton в центре Еревана. Акциями компании владеет и некий Тигран Егоян, чье имя фигурирует в ряде компаний, так или иначе связанных с Минасяном. С 8 мая наложен арест на акции собственника компании "Спайка" Давида Казаряна, который, напомним, проходит по уголовному делу о неуплате налогов и пошлин в особо крупных размерах. С 28 апреля под арестом оказались акции ООО "Джаззве", которая владеет сетью одноименных кафе в Ереване. В поле зрения правоохранительных органов попали и некоторые медиаресурсы, деятельность которых связывалась с Минасяном. В частности это "Панармениан медиагрупп", телеканал "Армения" и ООО "Ньюз эй эм". Их счета также арестованы.

Директор завода Царукяна подделывал и документы

Руководитель Ереванского коньячно-винно-водочного комбината решил не платить транспортной компании долг в $250 тыс и подделал подпись его руководителя, - читаем на страницах интернет-издания Sputnik Армения. "Директору коньячно-винно-водочного комбината "Арарат" предъявлено обвинение в фальсификации доказательств, - рассказали в пресс-службе СК Армении. Еще в августе 2019 года против Ереванского коньячно-винно-водочного комбината "Арарат" подали иск о банкротстве. Завод, как известно, входит в состав концерна "Мульти Групп", принадлежащего лидеру партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну. Иск о банкротстве предприятия подала компания "Даф Алко Транс", осуществляющая грузоперевозки. Комбинат задолжал компании "Даф Алко Транс" порядка 120 млн драмов ($250 тыс). Долг этот накапливался с февраля 2019 года. Компания оказывала услуги по транспортным перевозкам, однако не получила своих денег, - рассказал адвокат компании-истца Арутюн Арутюнян.

Однако директор завода решил пойти иным путем и подделать подпись руководителя "Даф Алко Транс". Поддельный документ якобы вносил изменения в соглашение между сторонами от 8 января 2019 года. Именно он был использован для подачи встречного иска против транспортной компании в сентябре 2019 года и должен был показать необоснованность ее финансовых требований. Но подделку выявили. Директору Ереванского коньячно-винно-водочного комбината "Арарат" предъявлено сразу два обвинения – по статье 349 (Фальсификация доказательств) и 184 (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК Армении. Следствие завершено, дело направлено в суд с обвинительным заключением", - отмечает автор публикации.

Европейские авиакомпании прочат гибель авиации Армении

Когда специалисты в течение длительного времени предупреждали о разрухе, царящей в сфере гражданской авиации Армении, власти не жалели усилий и энергии, чтобы опровергать все это. Более того - тех, кто говорил об этом, дискредитировали с помощью фейков, сателлитов и всеми другими возможными и невозможными способами, а советник премьер-министра по линии авиации даже подал в отставку, заявив о существующих проблемах, - пишет газета "Паст". И вот Европейская комиссия обновила список безопасности полетов ЕС, согласно которой утвержден список тех авиакомпаний, которым запрещено летать в Европу. Включили в него и Армению. Такое решение было принято в результате проведения соответствующих проверок. Кстати, примечательна оценка соответствующего комиссара: "Решение о включении авиаперевозчиков Армении в список безопасности полетов ЕС было принято на основании безымянного мнения, представленного Комитету по безопасности полетов".

Один из экспертов авиации, не пожелавший представиться, отметил в беседе с изданием, что обновление списка вызывает сожаление, однако это нельзя считать неожиданностью или сюрпризом. "Это следствие позорной деятельности или бездеятельности за последние два года, результаты которой могли быть намного тяжелее. Следующей "серией" будет то, что европейские авиакомпании займут эти вакантные места, а это значит гибель авиации Армении. Аргументы и попытки выкрутиться уже бессмысленны. Сейчас мяч на поле властей, и все зависит от того, насколько им удастся в дальнейшем работать с Европейской комиссией, чтобы по возможности исправить ситуацию, хотя это будет крайне сложно", - сказал он, пишет газета.

Шесть вузов Армении остаются без ректоров

В образовательной системе Армении по-прежнему царит полный развал - шесть высших учебных заведений страны остаются "бесхозными", они не имеют ректоров, а некоторые – даже Совета попечителей, - читаем в газете "Жоховурд". "В самом неутешительном состоянии находится Ереванский государственный университет, который уже длительное время не может решить эту проблему и продолжает возглавляться исполняющим обязанности ректора, не имея также ученого совета. Гегам Григорян уже длительное время остается и.о. ректора ЕГУ, причем выборы нового ректора альма-матер должны были состояться 23 марта, однако не состоялись из-за чрезвычайного положения в стране. Свою деятельность с и.о. ректора продолжают также Армянский государственный институт физической культуры и спорта (и.о. ректора Давид Хитарян), Ширакский государственный университет имени М. Налбандяна (и.о. ректора Ерванд Серобян). Аналогичная ситуация также в Национальном университете архитектуры и строительства, где уже год и.о. ректора является Егиазар Варданян. Два других вуза, которые не имеют ректоров – Национальный политехнический университет и Армянский государственный экономический университет. Скандал вокруг и.о. ректора последнего Дианы Галоян не утихает", - отмечает автор публикации.