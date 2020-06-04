Июльская жара идет на Москву

На смену тропическим ливням в Москве придет июльская жара, рассказала главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, потепления можно ждать уже на этой неделе.

"Минимальная температура ночью около плюс десяти градусов, днем в субботу – плюс 21 градус, а в воскресенье еще теплее – плюс 24 градуса. Среднесуточная температура воздуха впервые с начала июня будет не ниже, а выше нормы", - подчеркнула Позднякова в интервью "Российской газете".

На следующей неделе москвичей порадуют первые жаркие дни лета. В понедельник-вторник столбики термометров вырастут до плюс 28 градусов, к среде потеплеет еще на четыре градуса. Ночью синоптик обещают около 14 градусов тепла.