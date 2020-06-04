Семейные отношения большинства россиян не изменились на самоизоляции

Большинство жителей России (73%) рассказали, что отношения между членами семьи во время самоизоляции не претерпели изменений. Такие результаты дало исследование холдинга "Ромир".

На ухудшение отношений в семье пожаловались всего 7%, у 11% опрошенных они улучшились, 9% респондентов затруднились с ответом.

Россияне 45-55 лет оказались самыми "устойчивыми" с точки зрения взаимодействия в семье: свыше 80% опрошенных данной возрастной группы отметили стабильность в отношениях, 10% - их улучшение. У респондентов от 25 до 45 лет доля тех, чьи отношения не изменились, снижается до 68%.

Среди жителей Москвы количество тех, на кого не повлияли условия самоизоляции, чуть меньше, чем в среднем по России, - 63%. 14% москвичей отметили улучшение отношений, 11% пожаловались, что они стали более конфликтными, 12% не смогли оценить отношения в семье.

"Мы в очередной раз видим признаки высокой адаптивности россиян. Несмотря на серьезные ограничения, большинство наших соотечественников использовали самоизоляцию для укрепления семейных отношений", - заявил президент холдинга "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милехин.