Глава ВТБ ожидает снижения ключевой ставки до 4,5%

Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин допускает, что на фоне пандемии коронавируса Банк России может снизить ключевую ставку с нынешних 5,5% годовых до 4,5%.

"Думаю, что ЦБ анонсировал, намекнул, что он готов снижаться до 4,5%", - заявил он в эфире "Коммерсантъ FM".

По оценке Костина, на большее снижение регулятор "вряд ли пойдет и вряд ли будет рассматривать переход к отрицательной реальной ключевой ставке".

"Мы очень рады и ждали" "такой политики" от Центробанка, подчеркнул он. По мнению главы ВТБ, "это не просто смена настроения, а смена реалий нашей экономики".

Благоприятная макроэкономическая ситуация позволила регулятору "не прибегать к обычному, стандартному методу повышения ставки для того, чтобы защитить рубль и удержать инвестиции, а пойти на существенное снижение ставки для того, чтобы стимулировать дальнейший рост экономики", заявил Костин.

Вслед за ключевой ставкой снижаются все кредитные ставки, поэтому это позитивное развитие, указал он, добавив, что не видит "больших рисков отскока в обратную сторону".

"Очень важно, что тренд идет именно на понижение, и можно стабильно выстраивать долгосрочную политику в этом вопросе", - заключил глава ВТБ.

Совет директоров Центробанка 24 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,5%. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня.