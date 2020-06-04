"Дистанционку" после пандемии сохранят около 70% российских компаний

Большинство российских компаний возьмут на вооружение опыт работы во время пандемии и сохранят дистанционный режим работы, свидетельствуют данные мониторинга ЦСР "Бизнес-климат".

"68% опрошенных компаний планируют сохранить дистанционный режим работы", - сообщают аналитики, пишет ТАСС.

Часть сотрудников на "дистанционку" хотят перевести 63% компаний, всех сотрудников - 5%, а 32% компаний откажутся от дистанционной работы как только появится возможность.

Компании, планирующие сохранить дистанционный режим, чаще всего заняты в сфере высоких технологий, финансов, инвестиций, а также легкой и пищевой промышленности.