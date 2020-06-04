Заявки на дистанционное голосование по Конституции подали пять регионов России

Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Нижегородская область и Красноярский край подали в Центризбирком заявки на проведение дистанционного голосования по поправкам к Конституции РФ.

Заявки подали пять регионов, но электронный способ голосования могут одобрить максимум для трех.

Регионы будут выбраны 4 июня, тогда же члены комиссии собираются утвердить порядок дистанционного голосования, пишут "Кубанские новости".

Всероссийское голосование состоится 1 июля, этот день будет выходным. Гражданам рекомендовали приходить на участки для голосования со своими ручками и помнить о необходимости соблюдать социальную дистанцию. В трех регионах голосование впервые может пройти онлайн.