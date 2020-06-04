В Ингушетии от коронавируса скончался 61 человек

В Ингушетии от коронавируса скончался еще один человек. Таким образом, общее число умерших в республике возросло до 61 человека, сообщили в республиканском оперативном штабе.

"За сутки умер один пациент – мужчина 1957 года рождения, у него была поздняя госпитализация и сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.

По данным штаба, за сутки в республике выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусом, всего 2228 установленных диагнозов COVID-19. Выздоровели всего 1204 человека.

На сегодняшний день госпитализировано 440 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 235, из них 21 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации. При этом четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ, передает РИА Новости.